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2023 Rutgers Football Early Signing Day Central

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Today marks the first day that high school football recruits from around the country could sign their National Letters of Intent and officially become part of their future college programs.

The Rutgers Football program is expected to sign just about everyone in their class today and TKR has everything you need to know about them from the day they committed to film breakdown and much more.

**We will continue to update this page as the prospects letters of intent come in**

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CLASS BREAKDOWN BY POSITION....
POSITION NUMBER OF RECRUITS IN 2023 RECRUITING CLASS NUMBER OF PLAYERS ON TEAM AT POSITION

QUARTERBACK

1

2

RUNNING BACK

1

5

WIDE RECEIVER

3

4

OFFENSIVE LINEMEN

4

18

DEFENSIVE ENDS

1

8

DEFENSIVE TACKLES

1

7

LINEBACKERS

2

6

DEFENSIVE BACKS

2

10

SPECIALISTS

1

3

WAITING TO SIGN LOI'S....

-- QB Ajani Sheppard

-- RB Jahson Benjamin

-- WR Famah Toure

-- WR Vilay Nakkoun Jr.

-- WR Dylan Braithwaite

-- TE Logan Blake

-- OL John Stone

-- OL Nick Oliveira

-- OL Dominic Rivera

-- OL Mozell Williams

-- DE Djibril Abdou Rahman

-- DT Jasire Peterson

-- LB Davoun Fuse

-- LB Abram Wright

-- DB Bo Mascoe

-- DB Ian Strong

-- ATH Jesse Ofurie

-- ATH Deondre Johnson

-- LS Jake Eldridge

SIGNED PROSPECTS....

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