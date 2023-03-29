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Rutgers Football: 2023 Spring practice updates hub

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Football has officially kicked off spring ball and that means only a few more practices until the annual Scarlet-White Spring game on April 29th, but before that we here at The Knight Report have you covered from every practice until then.

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SPRING PRACTICE NOTEBOOKS/ARTICLES....

-- 3-2-1 preview | Roster updates | First practice notebook

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-- Curtis Dunlap and Aaron Lewis continue to develop in trenches

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-- QB PROFILER -- GAVIN WIMSATT vs. EVAN SIMON

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