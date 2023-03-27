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{{ timeAgo('2023-03-27 07:15:00 -0500') }} football Edit

Profiling the Rutgers Football running backs room

Bryan Moss-Namowicz • TheKnightReport
Staff Writer
@RivalsBmoss

Spring practice is approaching and one of the position battles to watch is at running back. We already did an article profiling the Rutgers quarterbacks so now we'll turn our attention to the running backs. Let's take a look at their strength profile using SportSource Analytics and PFF.

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PFF Player Grading Scale

90 and above - Elite

80 to 89 - Great

70 to 79 - Good

60 to 69 - Average to Above Average

50 - 59 - Below Average

49 and below - Poor

Kyle Monangai's Strength Profile

Rutgers Football
Kyle Monangai (Josh Proctor/USATSI)

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