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QB Profiler™: Gavin Wimsatt vs Evan Simon

Bryan Moss-Namowicz • TheKnightReport
Staff Writer
@RivalsBmoss

With Rutgers spring camp starting next month The Knight Report will look at some position battles and do a deep dive into the analytics. First up is the Rutgers Quarterback battle between Gavin Wimsatt and Evan Simon.

Let's take a look at their QB Profiler™ provided by SportSource Analytics

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Rutgers Football
Gavin Wimsatt (© Ed Mulholland/USATSI)
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