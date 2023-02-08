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{{ timeAgo('2023-02-08 11:33:36 -0600') }} football Edit

Tracking the Rutgers Football coaching staff movement this offseason

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

The life of a college football coach is a tough one as guys move from program to program, changing up situations each and every year.

Now some are for promotions, while some were fired and look for a fresh start and others are looking just looking for a change of scenery. With all that being said, let's take a look at who joined, who left and who was promoted among the Rutgers Football coaching staff this offseason.

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NEW FACES ADDED THIS OFFSEASON....

-- OC/QBs coach Kirk Ciarrocca: OC/QBs coach of Minnesota in 2022

-- WRs coach Dave Brock: Senior Analyst at Univ. of Texas in 2022

-- OL coach Pat Flaherty: Consultant for Rutgers in 2022

ASSISTANTS LEAVING THE PROGRAM...

-- TEs coach Nunzio Campanile --> Syracuse Tight Ends coach

-- OL coach Augie Hoffman --> No job currently

-- Offensive Asst. Andrew DiRienzo --> Fordham Tight Ends coach

-- Off. Grad. Asst. Phil Guard --> Syracuse Asst. O-Line coach

-- Asst. S&C coach Kaleb Johnson --> Florida Asst. S&C / O-Line Analyst

PROMOTIONS....

-- Offensive Asst. Scott Vallone --> Asst. O-Line coach

-- Defensive Asst. Charlie Noonan --> Asst. LBs coach



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