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football
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Tracking the Rutgers Football coaching staff movement this offseason
Richard Schnyderite
•
TheKnightReport
Publisher
The life of a college football coach is a tough one as guys move from program to program, changing up situations each and every year.
Now some are for promotions, while some were fired and look for a fresh start and others are looking just looking for a change of scenery. With all that being said, let's take a look at who joined, who left and who was promoted among the Rutgers Football coaching staff this offseason.
NEW FACES ADDED THIS OFFSEASON....
-- OC/QBs coach Kirk Ciarrocca: OC/QBs coach of Minnesota in 2022 -- WRs coach Dave Brock: Senior Analyst at Univ. of Texas in 2022
-- OL coach Pat Flaherty: Consultant for Rutgers in 2022 ASSISTANTS LEAVING THE PROGRAM...
-- TEs coach Nunzio Campanile --> Syracuse Tight Ends coach
-- OL coach Augie Hoffman --> No job currently -- Offensive Asst. Andrew DiRienzo --> Fordham Tight Ends coach -- Off. Grad. Asst. Phil Guard --> Syracuse Asst. O-Line coach
-- Asst. S&C coach Kaleb Johnson --> Florida Asst. S&C / O-Line Analyst PROMOTIONS....
-- Offensive Asst. Scott Vallone --> Asst. O-Line coach -- Defensive Asst. Charlie Noonan --> Asst. LBs coach
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