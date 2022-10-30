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{{ timeAgo('2022-10-30 20:11:56 -0500') }} basketball Edit

TKR TV: Steve Pikiell talks Fairfield exhibition postgame

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball head coach Steve Pikiell met with the media following his team's exhibition game victory over Fairfield on Sunday afternoon.

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