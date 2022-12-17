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TKR TV: Rutgers Basketball HC Steve Pikiell talks Wake Forest postgame

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball head coach Steve Pikiell talks to the media following the team's 81-57 win over Wake Forest.

To hear what coach Pikiell had to say, check out the video below.

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