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TKR POD: Rutgers Football Scrimmage Recap + RHoops recruit scoop

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down everything Greg Schiano had to say after the first scrimmage this past Saturday and go position by position to give a sense where Rutgers' football team is currently at (0:30).

They then pivot to basketball and discuss a new offeree in Dylan Grant (31:00) and the latest on 2025 five-star Trey McKenney, who recently scheduled a Rutgers official visit this fall (36:45).

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