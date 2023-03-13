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TKR Pod: Rutgers Athletics Director Pat Hobbs Returns!

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Rutgers Athletic Director Pat Hobbs to discuss a bevy of topics, including Rutgers NCAA tournament snub, OOC scheduling, facilities upgrades, B1G TV rights deal, the addition of USC/UCLA to the B1G, NIL, coaching hires, coaching extensions and much more!

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