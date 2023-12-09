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Rutgers set to take on Seton Hall in 2023 Garden State Hardwood Classic

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is on the road again today as they head down the street for a rivalry game against Seton Hall in the annual Garden State Hardwood Classic matchup.

With that being said, here's everything you need to know about today's game.

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TV/WHEN/WHERE/SPREAD....

TV: FS1

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Seton Hall Pirates

WHEN: Saturday at 8:30pm ET

WHERE: Prudential Center (10,481) -- Newark, New Jersey

SPREAD: Seton Hall -2.5pts || Over/Under of 133.5pts

RANKINGS COMPARISON.....  

RANKINGS COMPARISON
TEAM NET RANKING KENPOM ESPN BPI T-RANK

Rutgers

98

78

65

75

Seton Hall

85

70

93

76

RECORD/SERIES HISTORY....  

2023-24 SETON HALL RECORD: 5-3 / Notable wins against St. Peter's, Albany and Northeastern.

SERIES HISTORY: This will be the 74th matchup between the two schools, with Seton Hall leading the series 42-31. The most recent game took place last season inside of Jersey Mike's Arena where the Pirates went on to defeat the Scarlet Knights by a score of 45-43.

The last time that Rutgers has won inside of the Prudential Center (Seton Hall's home court) dates back to 2013 where the Scarlet Knights won 56-51.

RECRUIT COMPARISON....

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