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Recruit Scoop: How has the CHOP24 class performed this season?

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Follow along with The Knight Report as we track how Rutgers Football's class of 2024 verbal commitments played in their high school football games each week and throughout the entire 2023 season.

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ISAIAH CRUMPLER 2023 SEASON STATS
DATE OPPONENT FULL STAT LINE

8/26

48-27 WIN vs. Wayne Valley (NJ)

15-of-16 for 173 yards / 1TD & 1 INT

14 rushes for 216 yards / 3TDs
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