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{{ timeAgo('2023-03-14 14:29:01 -0500') }} basketball Edit

Join the 2023 TKR NCAA Tournament Bracket Pick'em

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Despite the snubbing of Rutgers from the the 2023 NCAA Tournament, the TKR Bracket Pick'em's is back for another year on Yahoo Sports.

Visit the pool before the tournament starts to complete your bracket and make sure you read the rules and how the points are awarded prior to making your picks.

DON'T HAVE TKR PREMIUM? SIGN UP TODAY FOR JUST $9.95/MONTH!

For those who participated last year, I believe you can just log into your YahooSports.com account and renew your entry into the bracket, but incase you can't here the direct link to the pool is HERE.

Also similar to last year, there are also several prizes as listed below.

First Place - ONE FREE YEAR of TKR

Second Place - Six FREE months of TKR

Third Place - Three FREE months of TKR

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