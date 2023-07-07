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Inside The Banks: Final Call on Four-Star DB Kaj Sanders

Alex Gleitman
Recruiting Analyst

Oradell (NJ) Bergen Catholic 2024 DB Kaj Sanders is set to make his college decision public on Saturday July 8 at 4 PM ET, live on the Rivals YouTube channel.

Where will the four-star prospect end up? We take a closer look in this edition of Inside The Banks.

FINAL CALL OF KAJ SANDERS....

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The Finalists: North Carolina, South Carolina, Wisconsin, and Rutgers

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