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COACHSPEAK: Notre Dame HC Sean Clancy talks new Rutgers commit AJ Surace

Alex Gleitman
Recruiting Analyst

Rutgers Football had a surprise commitment on Sunday when they landed a pledge from 2024 quarterback AJ Surace of Notre Dame High School down In Lawerenceville, New Jersey, beating out several power five schools.

To learn more about what the Scarlet Knights are getting in their future signal caller, TKR caught up with his high school head coach Sean Clancy to learn more about Surace.

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