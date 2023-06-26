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2025 four-star RB John Forster talks Rutgers, updates recruitment

Terrence Tate and Alec Crouthamel
Rutgers.Rivals.com

While at Zone 6ix 7on7 camp, class of 2025 four-star running back John Forster from St. Joe’s Regional in Montvale spoke with Rivals analyst Terrnace Tate about his early recruitment

Forster has picked up several Power Five offers, including five from the Big Ten. One school that has stood out to him, however, is the one from his home state.

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