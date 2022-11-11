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2022-23 Rutgers Hoops / Cliff Omoruyi Computer Wallpaper

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

If you are looking for a new Rutgers Basketball themed desktop or laptop wallpaper look no further!

One of our members of the TKR online community, DirtyRU on our message boards, has taken some time out of his day to make a Clifford Omoruyi themed wallpaper for either your desktop or laptop.

All you have to do to download the wallpaper is click the link HERE and follow the rest of the instructions below.

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After you download the photo from the link above, just pull up the picture in your documents/downloads folder and right click on it and select "set as wallpaper" or" set as background". Then BOOM there you have it a brand new Rutgers Football themed wallpaper!

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