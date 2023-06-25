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Unique 2025 options surface for Rutgers Basketball

Zach Smart • TheKnightReport
Hoops Recruiting Analyst

Rutgers continues to recruit the best available talent at every position, and their commitment to recruiting top-shelf point guards is one of highest order.

While Rutgers has invested in the recruiting workload with 6-foot-6 Class of 2024 five-star Dylan Harper, and their pursuit of the Don Bosco Prep point guard has been well chronicled, the Scarlet Knights are prioritizing point guards in the 2025 class as well.

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