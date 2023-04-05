News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-04-05 13:26:37 -0500') }} football Edit

Transfer wide receiver JaQuae Jackson recaps Rutgers official visit

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Football hosted transfer portal wide receiver JaQuae Jackson this past weekend for an official visit as the Scarlet Knights hope to add another weapon to their wide receivers corps this offseason.

Jackson is a 6-foot-3, 175-pound wide receiver prospect who played his high school ball at Serra Catholic before enrolling at the California University of Pennsylvania, where he would attend for the next five years.

Now Jackson is looking for a new home to finish out his collegiate career and spoke with us here at TKR to recap his recent visit to Piscataway.

"The visit went perfect," Jackson told TKR. "I got to build an even better relationship with the staff and players, really got to build a relationship with everyone up there. I loved everything about it!"

DON'T HAVE TKR PREMIUM? SIGN UP TODAY FOR JUST $9.95/MONTH!

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}