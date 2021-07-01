 Tracking which Rutgers Athletes have signed name, image and likeness deals
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Tracking which Rutgers Athletes have signed name, image and likeness deals

Richard Schnyderite • TheKnightReport
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@RichieSRivals
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Today marked the first day that NCAA student athletes can finally make money off their name, image and likeness. This has resulted in deals with food delivery companies, podcasts, websites and various other companies to pay college athletes for just about anything.

In order to keep track of the madness, The Knight Report has made this a one stop shop to see which athletes have signed deals already.

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