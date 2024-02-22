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Tracking the plus / minus for each Rutgers Basketball play this 2023-24 sea

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Every year, we here at The Knight Report track the PM or better known as the plus / minus stat for every Rutgers Basketball player throughout the entire 2023-24 season along with their plus minus during Big Ten Conference play.

With that being said, here's a look at how each Scarlet Knight has performed this season.

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PLUS / MINUS FOR 2023-24 SEASON....  

PLUS / MINUS FOR B1G PLAY....

Now some of you may be asking what exactly is the plus / minus stat? Well here's a quick definition via ESPN.com.

"Plus/minus looks at a team's point differential when a player is on the floor compared with when he's not. In theory, this is a clever way to measure not just a player's scoring but something media types love: the so-called intangibles."

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