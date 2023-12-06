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TKR TV: Watch as Dylan Harper announces his commitment to Rutgers

Richard Schnyderite • TheKnightReport
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@RivalsRichie

Watch as five-star Dylan Harper makes his commitment to Rutgers Basketball at Fanatics headquarters in New York City.

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