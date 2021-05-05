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football
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TKR TV: Rutgers Football's Nick Krimin, Christian Izien talk spring ball
Richard Schnyderite
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TheKnightReport
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On Wednesday afternoon, Rutgers Football offensive lineman
Nick Krimin and defensive back Christian Izien met with the media to discuss how spring ball is going and offer an update on their prospective position groups.
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