 Rutgers Football's Nick Krimin, Christian Izien talk spring ball
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TKR TV: Rutgers Football's Nick Krimin, Christian Izien talk spring ball

Richard Schnyderite • TheKnightReport
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On Wednesday afternoon, Rutgers Football offensive lineman Nick Krimin and defensive back Christian Izien met with the media to discuss how spring ball is going and offer an update on their prospective position groups.

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