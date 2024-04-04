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TKR TV: Rutgers Football DL coach Colin Ferrell talks spring ball 2024
Richie O'Leary
•
TheKnightReport
Publisher
Rutgers Football Defensive Line coach Colin Ferrell met with the media today following the team's spring practice on Thursday afternoon.
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