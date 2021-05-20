 Rutgers Football players talk Scarlet/White postgame, recap spring ball
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TKR TV: RFootball players talk Scarlet/White postgame, recap spring ball

Adam Friedman • TheKnightReport
Recruiting Analyst

Rutgers Football quarterbacks Noah Vedral, Evan Simon and Cole Snyder along with wide receiver Isaiah Washington, tight end Victor Konopka and defensive back Patrice Rene talk to the press following the spring game and spring ball as a whole coming to an end.

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