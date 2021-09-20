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TKR TV: HC Greg Schiano joins Bruce Beck on NBC's Sports Final

Richard Schnyderite • TheKnightReport
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@RichieSRivals

Rutgers Football HC Greg Schiano talks to Bruce Beck during his NBC Sports Final segment on Monday afternoon.

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