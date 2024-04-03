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TKR TV: Dylan Harper's 2024 McDonald's All-American game highlights

Richie O'Leary • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

A series of highlights from Rutgers five-star guard signee Dylan Harper at the 2024 McDonald's All-American game where he was named Co-MVP.

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