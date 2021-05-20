 Camp Highlights Of Rutgers Football WR commit Jovanni Bermudez
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TKR TV: Camp Highlights Of Rutgers Football WR commit Jovanni Bermudez

Richard Schnyderite • TheKnightReport
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@RichieSRivals

Here is a couple of highlights from 2022 Cedar Creek High School wide receiver Jovanni Bermudez at the recent New Jersey Rivals Camp.

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