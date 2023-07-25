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TKR POD: Scarlet Open recap + Rutgers Hoops Recruiting Roundup

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie recap the Knight Society's first annual Scarlet Open (0:30) before diving into the latest in Rutgers recruiting. They cover the most recent transfer portal visitor in Jeremiah Williams (7:00), the latest with Austin Williams (9:45), a quick update on recent offeree in 2024 in Asa Newell (13:00), Ace Bailey visiting Rutgers again (15:00), where things stand with Oskar Palmquist (17:30) and close with some rave reviews about Rutgers forward Antonio Chol this summer (20:00).

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