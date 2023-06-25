News More News
ago other sports Edit

TKR POD: Rutgers lands 2023 WR Sage Clawges / 2024 OL Carter Kadow

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the latest commitments for Rutgers football in class of 2023 ATH Sage Clawges (0:30) and class of 2024 OT Carter Kadow (7:00). Richie also breaks down how Rutgers' Schiano Shootout 7 on 7 camp went and the prospects that stood out most at the camp (13:00).

GET TKR PREMIUM FREE FOR 30 DAYS — CLICK HERE FOR MORE

You can access the podcast by clicking any of the links below.

-- APPLE PODCASTS

-- YOUTUBE CHANNEL

-- GOOGLE PODCASTS

-- BREAKER

-- RADIO PUBLIC

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}