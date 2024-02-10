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TKR Pod: Rutgers Basketball dominates No. 11 Wisconsin

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike is joined by Alec Crouthamel to break down everything that went into the historic Rutgers Basketball beatdown of the No. 11 ranked Wisconsin Badgers on the hardwood.

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