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TKR POD: Reacting to Dellquan Warren's decommitment, Ace Bailey update

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the decommitment of PG Dellquan Warren from the vaunted Rutgers MBB class of 2024 (0:30). It's not all bad news though, they then discuss the latest in what they're hearing about Ace Bailey (7:50) and close with more information they've heard about new assistant coach Marlon "Smoke" Williamson (11:35).

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