Advertisement
News More News
ago other sports Edit

TKR POD: Penn State Football preview with Dylan Callaghan-Croley

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Dylan Callaghan-Croley of Happy Valley Insider to break down this weekend's showdown between Rutgers and Penn State at Beaver Stadium. First they break down how PSU's season has gone so far (0:30), then they discuss the firing of PSU's OC and their offense (3:00), PSU's defense (14:00) and give some predictions (21:00).

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Round Table Message Board

Talk about it on the Rutgers Football Free Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement