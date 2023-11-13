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TKR POD: Iowa Recap, RHoops Review + Ace Bailey is a Scarlet Knight

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Rutgers beat reporter Craig Epstein to go over Rutgers football's 22-0 loss on Saturday at Iowa (0:30) before going through Rutgers basketball's two wins over the weekend (17:00). They close by highlighting the signings of the basketball class of 2024, including a deep dive of Ace Bailey's signing and what surprise guest was in attendance (34:00).

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