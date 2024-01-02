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TKR Pod: Instant Reaction to Rutgers Football landing QB Athan Kaliakmanis

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the game and commitment of former Minnesota QB Athan Kaliakmanis and WR Dino Kaliakmanis and what this means for the offense moving forward (0:30). They also discuss other transfer portal happenings for Rutgers Football (30:00).

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