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TKR POD: Instant Reaction to Paul Mulcahy entering the Transfer Portal

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down Paul Mulcahy entering the portal and what that means for the 2023-24 MBB team (0:30). They then discuss possible roster options for basketball (12:00), the latest on class of 2023 recruit Joey Hart (18:15) and where things stand with 2024 recruit Bryce Dortch ahead of his Tuesday commitment (25:30).

They then pivot to football discussion, highlighting where Rutgers stand with recent transfer portal offeree in Maine TE Shawn Bowman (31:30) and preview the upcoming official visitor weekend for Rutgers football (35:00).

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