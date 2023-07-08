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TKR POD: Instant Reaction to four-star DB Kaj Sanders commitment

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the latest commitment for Rutgers football in four-star DB Kaj Sanders (Bergen Catholic High School). He represents the second four-star commitment in as many weeks for the Scarlet Knights and they break down his game, what this commitment means both for the class and perception wise and how they see the class finishing up.

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