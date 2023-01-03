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TKR Pod Ep. 107: Rutgers Hoops defeats No. 1 ranked Purdue

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike is joined by Chris Nalwasky and Craig Epstein to break down Rutgers' program defining 65-64 win against #1 Purdue on the road at one of the hardest places to play in college basketball at Mackey Arena.

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