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{{ timeAgo('2022-12-20 15:05:43 -0600') }} football Edit

TKR Pod Ep. 104: Instant Reaction to transfer DB Michael Dixon

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the latest transfer commitment to Rutgers football in Minnesota DB Michael "Flip" Dixon. They discuss what he brings to the table, how many years of eligibility he has and what this mean for Rutgers moving forward.

They finish by previewing signing day, discussing another portal visitor and talk about the Knights of the Raritan $1M pledge match drive!

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