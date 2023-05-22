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TKR POD: Cam Spencer Transfers, NIL Discussion and Paul Mulcahy Returning?

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Rutgers beat reporter Craig Epstein to first say goodbye to Chris Nalwasky (0:30) who is leaving for NJ.com. They then break down the departure of Rutgers SG Cam Spencer to the transfer portal and what it means for the team next season (3:00). They then get into a larger discussion about the transfer portal/NIL, the newly announced fundraising goals and the challenges NIL presents to Rutgers (6:52). After a long discussion about those topics, they pivot to the return of Paul Mulcahy next year and what that means for the team in 2023/24 (32:50).

Richie then gives a quick hoops assistant coaching update (38:45) before finishing with a rundown of how the Rivals NJ football camp went this past weekend (41:50)

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