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The Big Ten Football Schedule for Rutgers from 2024-2028

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

After announcing two new members will be joining UCLA and USC in the Big Ten Conference next season, the conference had to make some changes to the 2024 football schedule and on Thursday afternoon they released those changes.

Check out the full Big Ten Football schedule for Rutgers Football from 2024 through 2028 below.

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2024 RUTGERS / BIG TEN FOOTBALL SCHEDULE 
HOME GAME AWAY GAME

Illinois

Maryland

Minnesota

Michigan State

UCLA

Nebraska

Washington

USC

Wisconsin

.
2025 RUTGERS / BIG TEN FOOTBALL SCHEDULE 
HOME GAME AWAY GAME

Iowa

Illinois

Maryland

Minnesota

Oregon

Ohio State

Penn State

Purdue

.

Washington
2026 RUTGERS / BIG TEN FOOTBALL SCHEDULE 
HOME GAME AWAY GAME

Indiana

Maryland

Michigan

Northwestern

Michigan State

Penn State

Nebraska

Wisconsin

USC

.
2027 RUTGERS / BIG TEN FOOTBALL SCHEDULE 
HOME GAME AWAY GAME

Maryland

Indiana

Northwestern

Michigan

Ohio State

Michigan State

Washington

Nebraska

.

UCLA
2028 RUTGERS / BIG TEN FOOTBALL SCHEDULE 
HOME GAME AWAY GAME

Illinois

Iowa

Minnesota

Maryland

Penn State

Ohio State

Purdue

Oregon

UCLA

.

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