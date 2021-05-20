 Social Media reacts to Rutgers Football landing top NJ recruit Jacob Allen
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Social Media reacts to Rutgers Football landing top NJ recruit Jacob Allen

Richard Schnyderite • TheKnightReport
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@RichieSRivals
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The Rutgers Scarlet Knights landed their sixth four-star recruit on Thursday afternoon as the top recruit in New Jersey for the 2022 class, offensive lineman Jacob Allen announced his decision to commit to the Scarlet Knights.

Here's a look at the reactions from social media after his announcement.

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