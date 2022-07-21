We are about a month away from training camp for the Rutgers football team as the Scarlet Knights look to prepare for the 2022 season on the gridiron.

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TKR will be going through each position group giving the lowdown at each spot.

Keep it locked all month long as we get you ready for what's to come. Last but not least is special teams.

Quarterbacks | Running backs | Wide receivers | Tight ends | Offensive line | Defensive line | Linebackers | Cornerbacks | Safeties | Special teams