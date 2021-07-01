 Rutgers Football's Isaih Pacheco signs on with the Scarlet Spotlight
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Rutgers Football's Isaih Pacheco signs on with the Scarlet Spotlight

Richard Schnyderite • TheKnightReport
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@RichieSRivals

Early Thursday afternoon marked the first day that NCAA athletes can profit off their name, image and likeness and it didn’t take long for Rutgers athletes to get involved as running back Isaih Pacheco appears to be the first to ink a deal.

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The starting tailback for the Scarlet Knights has signed a deal with The Scarlet Spotlight podcast sponsored by DEVCO. Pacheco will speak with co-hosts Jon Newman and Danny Breslauer talking all things Rutgers Football.

The details of the deal are unknown, but Pacheco's interview will go live a week from today on July 8th, but in the meantime you can check the podcast’s latest episode with head football coach Greg Schiano linked below.

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