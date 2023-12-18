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Rutgers Football PFF Grades / Snap Counts for the 2023 season

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie
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Rutgers Football finished the regular season with a record of 6-6 (3-5) and are bowl eligible for the first time since 2014 with Pinstripe Bowl matchup against Miami.

But before that game, let's take a look at how PFF graded out each of the Scarlet Knights players this regular season.

If you are unfamiliar with how the PFF grades work, you can check out this link to their website, breaking it all down RIGHT HERE.

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QUARTERBACKS
PLAYER SNAP COUNT OFF GRADE PASS GAME RUN GAME

Gavin Wimsatt

763

70.9

62.1

75.6

Ajani Sheppard

13

79.7

74.1

64.1

Evan Simon

4

59.6

59.3

N/A
RUNNING BACKS
PLAYER SNAP COUNT OFF GRADE RUN GAME PASS GAME PASS BLOCK

Kyle Monangai

492

90.3

90.1

53.9

56.6

Samuel Brown

129

65.0

66.9

46.1

57.3

Jashon Benjamin

83

66.6

63.9

83.1

61.3

Aaron Young

69

68.5

72.0

554.3

67.7

Al-Shadee Salaam

7

61.6

61.4

N/A

N/A

Jordan Kinsler

3

60.0

N/A

N/A

N/A
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