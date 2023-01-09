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Rutgers Football Offensive Line Coach Hot Board 2023

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Now that Greg Schiano has officially been announced Kirk Ciarrocca as the next Offensive Coordinator of the Rutgers Football offense, there are a ton of questions about what the rest of the offensive staff might look like.

Today on The Knight Report, we take a look at a couple of possible candidates for the offensive line coach role since it appears Augie Hoffman will not be returning to the banks in 2023.

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