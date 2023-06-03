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Rutgers Football lands Class of 2024 OL Raynor Andrews
Craig Epstein
•
TheKnightReport
Staff Writer
Rutgers football added another name to its 2024 recruiting class when offensive lineman Raynor Andrews announced he would be taking his talents to the banks.
Ranked as a three-star recruit by Rivals, Andrews has made a name for himself on the recruiting trail by receiving offers from the likes of West Virginia, Florida State, Syracuse, and Central Florida.
The commitment comes not long after the Scarlet Knights made their offer on Thursday, May 9th.
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Raynor will add some much-needed depth to an offensive line looking to be rebuilt under first-year coach Pat Flaherty.
As a Bahamas native, Raynor attended Miami Norland High School and had other offers from South Florida and Akron.
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