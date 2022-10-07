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Rutgers Football announces tonight's game vs. Nebraska as a SELL OUT

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Football has announced that tonight's game versus Nebraska is officially considered a SELL OUT.

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This marks the first time that the program has sold out consecutive home game since the first three conference games of the 2014 season, which was also the first season that the Scarlet Knights joined the Big Ten Conference.

Tonight's game versus also marks the annual Blackout game, as the Scarlet Knights will donning their stylish black uniform combo that consists of an alternate helmet, jersey and pants combo that the program dons once a year.

Kickoff for tonight's game is set for 7:00pm and the game will also be televised on FS1.

Can't make the game, don't worry The Knight Report has you covered as you can chat with fellow Rutgers Football fans in our weekly Gameday Thread right here!

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