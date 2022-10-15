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Rutgers Football adds Akron, Ohio and UMass to future schedules

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Football has added a few new out of conference opponents to it's future schedules, as the Scarlet Knights will take on Akron, Ohio and UMass over the next few seasons according to fbschedules.com.

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The three series are all listed as home games for the Scarlet Knights...

2023 and 2025 -- Ohio (RU leads series 2-1)

2026 -- UMass (RU leads series 3-2)

2024 and 2027 -- Akron (RU leads series 1-0)

Now despite the three series, Rutgers still has plenty of out of conference openings on a lot of it's future schedules, however this does finalize the 2023 schedule. Next season the Scarlet Knights will play all of their OOC games at home as they will welcome the Temple Owls and Virginia Tech Hokies to SHI Stadium along with the Ohio Bobcats as listed above.

To check the full list of future schedules for the Scarlet Knights, CLICK HERE.

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