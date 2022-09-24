PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2022-09-24 21:25:01 -0500') }}
football
Edit
RECAP: Iowa extends Rutgers Football's B1G home losing streak
Richard Schnyderite
•
TheKnightReport
Publisher
Rutgers Football couldn't get it done today as they fell for the time this season, as the Iowa Hawkeyes came to SHI Stadium and won by a final score of 27-10.
There's not a whole lot to say about today's game as the offense was absolutely abysmal to say the least. The quarterback play was below average as starter Evan Simon struggled to find accuracy, the running game couldn't get it going and the offensive line was straight up bad as they let the quarterback get hit multiple times today. The one bright spot on offense was midway through the fourth quarter when Simon hit Aron Cruickshank for the 18 yard touchdown. Other than that the rest of the game, the offense was bad.
The defense actually held up pretty solid early on, but they had a lot of trouble stopping the run overall as the Hawkeyes offensive line created some massive holes leading towards big chunk plays from the Iowa run game. Overall just not a good day for Rutgers as the Big Ten losing streak at home has been extended 20 in a row.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUnV0
Z2Vycz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1J1dGdl
cnM8L2E+IHN0cmlrZXMgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyIGFzIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZXZhbjZzaW1vbj9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AZXZhbjZzaW1vbjwvYT4gaGl0cyA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FjX0hvbGx5d29vZF8/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QEFjX0hvbGx5d29vZF88L2E+IGZvciB0aGUgMTh5ZCBzY29yZSEg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzY1N0hpM2ljVzIiPnBpYy50d2l0dGVy
LmNvbS82NTdIaTNpY1cyPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFJ1dGdlcnMgU2Nhcmxl
dCBLbmlnaHRzIHwgVGhlS25pZ2h0UmVwb3J0Lk5ldCAoQFJ1dGdlcnNSaXZh
bHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUnV0Z2Vyc1JpdmFs
cy9zdGF0dXMvMTU3Mzg1NDAxMjQ0NDY1NTYxNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjUsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
RUTGERS PLAY OF THE GAME: Evan Simon hits Aron Cruickshank for the 18 yard score midway through the fourth for the first Rutgers score of the day.
UP NEXT: Rutgers Football will head back to the road next weekend as they will take on the No. 3 ranked Ohio State Buckeyes inside of The Horsehoe. Kickoff is set for 3:30pm and the game will air on the Big Ten Network.
Certain data provided by STATS, LLC
© 2022 Yahoo. All rights reserved.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNDAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3J1dGdlcnMucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL3JlY2FwLWlvd2EtZXh0ZW5kcy1ydXRnZXJzLWZvb3RiYWxsLXMt
YjFnLWhvbWUtbG9zaW5nLXN0cmVhayIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7
CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIp
LCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQi
KVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVy
Z3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUg
bGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20v
Y3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3Jl
KHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1n
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0y
JmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZydXRnZXJzLnJpdmFscy5j
b20lMkZuZXdzJTJGcmVjYXAtaW93YS1leHRlbmRzLXJ1dGdlcnMtZm9vdGJh
bGwtcy1iMWctaG9tZS1sb3Npbmctc3RyZWFrJmM1PTIwMjI3MzMxNDAmY3Y9
Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBj
b21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK