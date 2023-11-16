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Predictive Analytics: Taking a deeper look at the Penn State offense

Bryan Moss-Namowicz • TheKnightReport
Staff Writer
@RivalsBmoss

The 6-4 Rutgers Football team will be looking to get back in the win column when they travel to University Park, PA to face the Penn State.

With help from SportSource Analytics, we here at The Knight Report take a look at the Nittany Lions to see what their predictive analytics look like ahead of this weekend's matchup.


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